«Ужасную» квартиру Ефремова оценили в 40 миллионов рублей

Квартиру актера Михаила Ефремова, расположенную в центре Москвы, оценили в 40 миллионов рублей. В 148-метровых апартаментах шесть комнат, две ванные и балкон, пишет «Комсомольская правда».

Как отмечает издание, в историческом доме в Плотниковом переулке Ефремов в настоящее время находится под домашним арестом. При этом он убедил своего адвоката Эльмана Пашаева, что ему трудно находиться в «четырех стенах», и попросил оспорить решение суда, запрещающее ему прогулки. Юрист, в свою очередь, говоря о квартире артиста, заявил, что «условия ужасные — центр Москвы, дышать нечем».

По данным портала Flatinfo, дом, где живет артист, построен в 1890 году и является объектом культурного наследия регионального значения. В здании 14 квартир и всего 26 жителей. Кадастровая стоимость квадратного метра в доме оценивается в 274 тысячи рублей, рыночная — в 389 тысяч рублей, то есть реальная стоимость квартиры Ефремова может составлять около 58 миллионов рублей.

Мосгорсуд 17 августа отклонил жалобу адвокатов артиста на условия домашнего ареста. Они требовали разрешить их клиенту выходить на улицу на два часа в день в сопровождении сотрудника ФСИН. До этого друг артиста рассказал журналистам, что Ефремов гуляет в квартире у открытого окна после захода солнца. Он отметил, что актер не собирается скрываться, что ему необходимо «движение на свежем воздухе».

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал. Его отправили под домашний арест до января 2021 года.

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