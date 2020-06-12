К Ефремову нагрянула полиция

Московские полицейские нагрянули с проверкой к актеру Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, силовики хотят проверить соблюдение актером домашнего ареста. На опубликованных кадрах видно, как полицейские поднимаются в квартиру актера, Ефремов не отказывается их пускать.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Врачи пытались спасти жизнь пострадавшему, но он скончался на следующее утро от обильной кровопотери. Актера отправили под домашний арест.

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