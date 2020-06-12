Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего по его вине водителя

Москва 24

Заслуженный артист России Михаил Ефремов не стал извиниться перед семьей погибшего по его вине водителя Сергея Захарова в аварии в центре Москвы. Соответствующее видео опубликовало портал «Москва 24».

На распространенных кадрах актер возвращается домой после пятичасового допроса в сопровождении нескольких полицейских. Пока он поднимается по лестнице, его преследуют репортеры с вопросами о произошедшем и предлагают ему извиниться перед семьей Захарова. Ефремов отвечает, что он дал подписку о неразглашении.

После этого журналисты, перебивая друг друга, говорят актеру, что это не мешает ему извиниться. Ефремов не отвечает, молча заходит в квартиру, а полицейские закрывают дверь перед камерами.

Ранее у адвоката потерпевших Александра Добровинского поинтересовались, предлагали ли его клиентам компенсацию и просили ли прощения за трагический инцидент. Он ответил, что с родственниками умершего никто не связывался.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

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