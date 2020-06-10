Супруга погибшего водителя отреагировала на предложение Ефремова помочь

Ирина Стерхова, супруга водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, отреагировала на предложение о помощи от актера Михаила Ефремова. Ее слова передает «Вечерняя Москва».

«А оживить не обещал?», — спросила она в ответ на информацию о том, что Ефремов готов сотрудничать со следствием и оказать помощь семье Захарова. По словам Стерховой, никто из представителей актера с ней не связывался и не выразил соболезнования.

Ранее Ирина Стерхова отказалась идти на мировую с Михаилом Ефремовым. «Пусть сядет... Хотя бы половину из 12-ти [лет] посидит», — заявила она.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов не пострадал.

9 июня актер был задержан на 48 часов по уголовному делу, возбужденному против него по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека»). Позже Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест до 9 августа.

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