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19:23, 19 июля 2026Бывший СССР

Армия России поразила два судна ВСУ севернее острова Змеиного

Минобороны России: Армия РФ поразила балкер и сухогруз ВСУ севернее острова Змеиный
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Victor Sayenko / Reuters

Армия России поразила севернее острова Змеиный два судна Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Министерство обороны РФ, сообщило в Telegram.

«Самолетами ВКС России и беспилотными летательными аппаратами поражены два морских судна типа "балкер" и "сухогруз" севернее острова Змеиный», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что ВСУ осуществляли с них запуск ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по газоперерабатывающему заводу в Харьковской области. Он располагался в районе населенного пункта Андреевка.

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