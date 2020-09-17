Владелец автомобиля Захарова рассказал о способе смягчить приговор Ефремова

Адвокат компании-владельца автомобиля, на котором водитель Сергей Захаров попал в ДТП с участием Михаила Ефремова, рассказал о способе смягчить приговор актера. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель фирмы «Стоун-XXI» Иван Арестов заявил, что компанию не допустили до участия в процессе, и поэтому у артиста еще не было шанса возместить ущерб. Он отметил, что выплата компенсации родственникам погибшего и компании-владельцу фургона может привести к уменьшению срока Ефремова. В качестве примера Арестов привел схожий случай с пьяным водителем, которому с учетом всех смягчающих обстоятельств дали всего 2,5 года колонии-поселения.

Ранее компания-владелец автомобиля, на котором водитель Сергей Захаров попал в ДТП с участием Ефремова, попросила отменить приговор актеру и признать ее потерпевшей. Компания, в которой работал Захаров, подала апелляционную жалобу на приговор Пресненского суда.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.