Компания-владелец автомобиля Захарова попросила отменить приговор Ефремову

Компания-владелец автомобиля, на котором водитель Сергей Захаров попал в ДТП с участием Михаила Ефремова, попросила отменить приговор актеру и признать ее потерпевшей. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает ТАСС.

Компания «Стоун-XXI», в которой работал Сергей Захаров, подала апелляционную жалобу на приговор Пресненского суда.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов нашел нового адвоката, который будет представлять интересы актера в апелляционной инстанции. Им оказался чемпион России, Европы и мира по армрестлингу Роман Филиппов. Он получил статус адвоката в 2014 году и с тех пор специализируется на гражданском и уголовном праве.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.