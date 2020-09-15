Адвокат семьи Захарова оценил нового защитника Ефремова

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, Александр Добровинский оценил в беседе с телеканалом «360» появление нового защитника у артиста.

«Я рад, что появился хороший коллега», — сказал он, добавив, что ему будет не хватать предыдущего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева.

Ранее 15 сентября стало известно, что во время обжалования приговора Ефремову его интересы будет представлять адвокат Роман Филиппов. Он получил статус адвоката в 2014 году и с тех пор специализируется на гражданском и уголовном праве. Филиппов решил отказаться от общения с журналистами на время процесса по делу артиста. Об этом его попросила семья Ефремова.

14 сентября сообщалось, что Ефремов окончательно разорвал сотрудничество с адвокатом Эльманом Пашаевым. Договор с юристом истек после приговора суда. Продолжать работу с защитником артист не захотел.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.