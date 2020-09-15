Новый адвокат Ефремова решил отказаться от контактов с журналистами

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве, на время процесса над артистом откажется от общения с журналистами. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале со ссылкой на коллегу Филиппова, Владимира Алексеева.

По его словам, об этом юриста попросила семья Ефремова.

Роман Филиппов получил статус адвоката в 2014 году и с тех пор специализируется на гражданском и уголовном праве.

Ранее сообщалось, что Ефремов окончательно разорвал сотрудничество с адвокатом Эльманом Пашаевым. Договор с юристом истек после приговора суда. Продолжать работу с защитником, получив восемь лет колонии, артист не захотел.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.