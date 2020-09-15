Стало известно о встрече Ефремова с новыми адвокатами

Осужденный на восемь лет актер Михаил Ефремов встретился в СИЗО с новыми адвокатами. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева после посещения артиста.

По ее словам, к актеру приходили два адвоката, нанятые его супругой. Ефремов занимался вопросом подачи апелляции, Мосгорсуд принял его жалобу на приговор.

14 сентября сообщалось, что артист окончательно разорвал сотрудничество с адвокатом Эльманом Пашаевым. Договор с юристом истек после приговора суда. Продолжать работу с защитником, получив восемь лет колонии, артист не захотел.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.

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