Стало известно о встрече Ефремова с новыми адвокатами

Осужденный на восемь лет актер Михаил Ефремов встретился в СИЗО с новыми адвокатами. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева после посещения артиста.
По ее словам, к актеру приходили два адвоката, нанятые его супругой. Ефремов занимался вопросом подачи апелляции, Мосгорсуд принял его жалобу на приговор.
14 сентября сообщалось, что артист окончательно разорвал сотрудничество с адвокатом Эльманом Пашаевым. Договор с юристом истек после приговора суда. Продолжать работу с защитником, получив восемь лет колонии, артист не захотел.
Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.