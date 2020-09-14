Ефремову предрекли тяжелые последствия вынужденного отказа от алкоголя в тюрьме

Вынужденный отказ осужденного на восемь лет за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова от алкоголя опасен и может привести к так называемой ломке. Об этом заявила в студии передачи «Звезды сошлись» нарколог Инна Зражевская, передает «Московский комсомолец».

По словам специалиста, такое решение чревато судорогами и потерей сознания. Кроме того, Зражевская предрекла актеру обострение ишемической болезни.

«К тому же человек злоупотреблял таблетированными препаратами и психоактивными веществами. Скорее всего, у Михаила Олеговича полинаркомания», — заключила нарколог.

Ранее Ефремов сообщил на встрече с правозащитниками, что не намерен оставлять сцену, даже находясь в тюрьме. Отмечается, что артист помещен в СИЗО, где есть сцена. Это единственный такой изолятор в стране. Соседями по камере Ефремова оказались двое обвиняемых, один — в коррупции, другой — в продаже наркотиков. Актер охарактеризовал их как приятных людей.

Авария с участием автомобиля Ефремова произошла 8 июня. Его внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.