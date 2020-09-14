Раскрыто меню в СИЗО у Ефремова

Издание Life раскрыло содержание меню в московском СИЗО-5, куда помещен актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет тюрьмы за смертельное ДТП в столице. Полный список товаров, доступных для покупки, опубликован на сайте ФСИН.

В числе платных услуг доступны заказ горячих обедов и дополнительного питания, перевод денег на лицевой счет, а также покупка различных товаров. Горячий обед, в том числе халяльный и вегетарианский варианты, можно заказать для заключенного на определенную дату. Из отдельных блюд в меню есть утка по-пекински, курица с апельсинами, шашлык, пицца и торты.

Для покупки также доступны различные продовольственные товары, в частности молочные продукты, колбасы, кондитерские изделия, а также сигареты. Из непродовольственных товаров можно приобрести термобелье, нарды, лото и постельное белье.

Авария с участием автомобиля артиста произошла 8 июня. Его внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.