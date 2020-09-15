Минюст потребовал наказать адвокатов по делу Ефремова

Минюст потребовал наказать адвокатов, участвовавших в деле о смертельном ДТП, совершенном актером Михаилом Ефремовым. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

В адвокатские палаты направлены представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского и прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева в связи с их публичными высказываниями по делу артиста.

Пашаев полагает, что рассмотрение вопроса о лишении его статуса займет какое-то время, передает РБК. Он указал, что его еще не уведомляли о внесении представления.

Ранее 15 сентября Пашаев возложил вину за приговор Ефремову на своего оппонента по делу Александра Добровинского, который представлял потерпевшую сторону — семью погибшего в аварии Сергея Захарова. Пашаев считает, что если бы был другой адвокат, то родственники получили компенсации, а Ефремов — условный срок. «Не было бы такого шоу (...). ДТП — это специфическое преступление, и здесь судьбу человека решают только потерпевшие», — сказал Пашаев. Он также подчеркнул, что его отношения с Добровинским испортились в ходе судебного процесса.

Вечером 8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием Михаила Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. 8 сентября суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы.

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