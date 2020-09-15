Пашаев назвал «виновного» в приговоре Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев назвал защитника потерпевших по делу Михаила Ефремова Александра Добровинского виновным в приговоре актеру. Об этом сообщает НСН.

По словам юриста, если бы у потерпевшей стороны был другой адвокат, то родственники погибшего в ДТП водителя получили бы компенсации, а Ефремов — условный срок. «Не было бы такого шоу <...> ДТП — это специфическое преступление, и здесь судьбу человека решают только потерпевшие», — сказал Пашаев.

Юрист также подчеркнул, что его отношения с Добровинским испортились в ходе судебного заседания. По его словам, родственники погибшего утверждали, что их адвокат пообещал им «создать условия для заработка денег».

Ранее сообщалось, что Пашаев больше не будет работать с Ефремовым. Договор с адвокатом истек после приговора суда. Продолжать работу с защитником, получив восемь лет колонии, артист не захотел.

Вечером 8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием Михаила Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. 8 сентября суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы.

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