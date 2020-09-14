Пашаев назвал срок Ефремова «чистым заказом»

Адвокат Эльман Пашаев назвал приговор актеру Михаилу Ефремову «чистым заказом». Его слова приводит РИА Новости.

«Процессуальным оппонентам было позволено все: наводящие, оценочные, повторные вопросы», — сказал юрист. По словам Пашаева, еще во время следствия им говорили, что артист получит восемь лет. Юрист подчеркнул, что в деле нет политики.

Также адвокат пожаловался, что ему начали поступать угрозы, как только он взялся за дело Ефремова. Он рассказал, что ему угрожали лишением статуса, а также тюрьмой.

Ранее 14 сентября сообщалось, что Пашаев больше не будет работать с Ефремовым. Договор с адвокатом истек после приговора суда. Продолжать работу с защитником, получив восемь лет колонии, артист не захотел.

Вечером 8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием Михаила Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. 8 сентября суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы.

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