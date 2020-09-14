Пашаев высказался о своей вине в приговоре Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев высказался о своей вине в приговоре актеру Михаилу Ефремову, который получил восемь лет за смертельное ДТП. Об этом сообщает агентство «Москва».

По мнению юриста, приговор артисту связан с его позицией и высказываниями. «А чтобы с себя снять ответственность, правоохранительные органы, суд решили очень хорошую позицию [занять]: "В этом адвокат виноват, что ему дали восемь лет". Это гениальный ход», — заявил Пашаев.

Он выразил уверенность, что после подачи апелляции срок сократят на полтора-два года. «Но если это продолжат, я вас уверяю, что кассация или Верховный суд отменит приговор. Это гарантированно», — отметил адвокат.

Пашаев сказал, что свой гонорар за работу с Ефремовым он переведет в детский дом. Он заверил, что заранее договорился об этом с актером.

Ранее 14 сентября сообщалось, что Пашаев больше не будет работать с Ефремовым. Договор с адвокатом истек после приговора суда. Продолжать работу с защитником, получив восемь лет колонии, артист не захотел.

Вечером 8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием Михаила Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. 8 сентября суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы.