Сидевший актер дал совет Ефремову

Актер Владимир Долинский, который сидел в тюрьме, дал совет Михаилу Ефремову насчет нахождения в местах лишения свободы. Об этом он рассказал в эфире «НТВ», передает РИА Новости.

Долинский посоветовал признанному виновным в ДТП со смертельным исходом артисту оставаться в тюрьме «достойным, хорошим мужиком». Он подчеркнул, что в местах лишения свободы не имеет значения — актер или не актер. Артист также отметил, что Ефремов сел за непредумышленное преступление, что тоже играет роль.

Ранее издание Life раскрыло содержание меню в московском СИЗО-5, куда помещен актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет тюрьмы за смертельное ДТП в столице. В числе платных услуг доступны заказ горячих обедов и дополнительного питания, перевод денег на лицевой счет, а также покупка различных товаров. Горячий обед, в том числе халяльный и вегетарианский варианты, можно заказать для заключенного на определенную дату.

Авария с участием автомобиля Ефремова произошла 8 июня. Его внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.