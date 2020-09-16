Ефремов прокомментировал смертельное ДТП словами «пить надо меньше»

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП в Москве, прокомментировал происшествие. Его слова приводит RT.

«Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба. В тот день я, увы, ничего не помню где-то с 13:00. Так что мораль проста — пить надо меньше», — сказал артист.

Также Ефремов прокомментировал работу бывшего адвоката Эльмана Пашаева. По его мнению, юрист «просто не очень понял, а может, наоборот, очень понял», что дело актера является резонансным.

Ранее в общении с правозащитниками Ефремов рассказал, что Пашаев «подставил его» на восемь лет колонии, и заявил, что этот адвокат ни в коем случае не будет представлять его интересы при апелляции.

8 сентября суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.

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