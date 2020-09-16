Ефремов назвал желаемое место для отбывания наказания

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП в Москве, назвал желаемое место для отбывания наказания. Его слова передала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, сообщает РИА Новости.

По словам артиста, он хотел бы отбывать наказание в Чувашии. «Там мой предок, там мои корни. Иван Яковлев был помощником отца Ленина», — передала Меркачева слова Ефремова. Актер назвал своего предка великим просветителем, а также напомнил, что тот перевел Библию на чувашский язык. «Его именем названы там многие учебные заведения», — добавил он.

Меркачева рассказала, что, по словам Ефремова, представители Чувашии уже готовят соответствующее обращение во ФСИН. Она также сообщила, что у актера на данный момент два адвоката: один из Чувашии, а другой был нанят женой Ефремова. Их имена она не раскрыла.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.