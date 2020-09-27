Семья Ефремова собралась засудить Пашаева

Семья актера Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, собралась подать заявление в правоохранительные органы на бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом ТАСС сообщил источник из окружения артиста.

Близкие Ефремова рассчитывают, что компетентные органы проверят его на мошеннические действия, а также установят, как накануне приговора съемка скрытой камерой разговора Пашаева и Ефремова попала в СМИ.

«В семье Михаила до сих пор в шоке как от самого приговора, так и от сомнительных услуг Пашаева во время следственных действий и в суде, когда слушалось дело», — признался собеседник агентства.

По его данным, родственники актера примут окончательное решение о подаче заявления после получения у юристов правовой оценки его поведения в ходе процесса и публичных заявлений.

18 сентября Адвокатская палата (АП) Северной Осетии лишила статуса адвоката Пашаева. Решение о прекращении адвокатского статуса принял совет АП, усмотревший дисциплинарный проступок в действиях защитника.