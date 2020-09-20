Пашаев объяснил провал по делу Ефремова

Бывший адвокат Эльман Пашаев объяснил провал по делу о смертельном ДТП, за которое актер Михаил Ефремов получил восемь лет заключения. Об этом он заявил НТВ.

По его словам, за десять лет работы у него ни один клиент «не сел за ДТП», даже совершенное в пьяном состоянии. По этой причине знакомые посоветовали Ефремову нанять для своей защиты именно Пашаева. Он считает, что известность актера и вызванный этим общественный резонанс вокруг дела сыграли против артиста.

Если бы Ефремов был простым гражданином, он «получил условный срок и домой поехал», — заявил бывший адвокат.

Ранее 20 сентября он признался в получении гонорара от актера. Пашаев отказался назвать размер гонорара, сославшись на адвокатскую тайну, которую нельзя разглашать. Он лишь указал, что в нем много нулей, пояснив, что такая сумма сложилась из-за большого объема работы.

Авария с участием автомобиля Ефремова произошла 8 июня. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы. Кроме того, его на три года лишили водительских прав. Защита обжаловала приговор.

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