Пашаев признался в получении гонорара от Ефремова

Бывший адвокат Эльман Пашаев признался в получении гонорара за защиту актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии за гибель человека в ДТП. Об этом он заявил НТВ.

Пашаев отказался назвать размер гонорара, сославшись на адвокатскую тайну, которую нельзя разглашать. Он лишь указал, что в нем много нулей, пояснив, что такая сумма сложилась из-за большого объема работы.

Пашаев обратился к Ефремову и пожелал беречь себя. «У вас прекрасная семья, прекрасная любящая жена, вы достойный, вы честный, вы порядочный», — сказал бывший адвокат бывшему клиенту.

10 сентября Пашаев заявлял, что работал на актера бесплатно. 31 августа адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП Анна Бутырина сообщила, что Ефремов заплатил Пашаеву как минимум десять миллионов рублей.

Авария с участием автомобиля Ефремова произошла 8 июня. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы. Кроме того, его на три года лишили водительских прав. Защита обжаловала приговор.

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