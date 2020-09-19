Пашаев в ответ на лишение статуса адвоката сравнил себя с Иисусом

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев перед тем, как адвокатская палата Северной Осетии лишила его профессионального статуса, ответил на вопрос журналиста о собственном отношении к ситуации. Юриста цитирует «Пятый канал».

«Что делать? Это судьба. Вы же помните: Иисуса тоже распяли», — сравнил Пашаев. Он отметил, что не собирается падать из-за сложившихся обстоятельств. По словам Пашаева, ему дорог профессиональный статус, потому что на адвоката он учился всю жизнь.

При этом юрист заявил, что его лишают статуса адвоката из-за разглашения профессиональный тайны, раскрывать которую мог лишь его клиент, то есть, Ефремов. Однако 15 сентября Минюст, требуя наказать Пашаева, указал также на нарушение им адвокатского принципа «защищая, не обвиняй».

О лишении Пашаева адвокатского статуса адвокатская палата (АП) республики Северная Осетия — Алания сообщила ранее 18 сентября.