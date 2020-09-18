Лишенный статуса адвоката Пашаев заявил о своем «развязанном языке»

Бывший адвокат Эльман Пашаев, который был защитником актера Михаила Ефремова, прокомментировал лишение себя адвокатского статуса. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает телеканал «360».

Пашаев заявил, что намерен работать с гражданскими, арбитражными и семейными делами — для этого не требуется статус адвоката. Он также отметил, что настроение у него «боевое», и что его «язык развязали». Пашаев пояснил, что с его адвокатским статусом ему многое нельзя было говорить, но теперь его статус прекращен — и язык «еще год будет развязан».

О лишении Пашаева адвокатского статуса адвокатская палата (АП) республики Северная Осетия — Алания сообщила ранее 18 сентября.

Решение о прекращении адвокатского статуса принял совет АП, усмотревший дисциплинарный проступок в действиях защитника. Пашаев лишен статуса сроком на один год. Президент ФПА Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство, назвал это решение наиболее адекватным ситуации.

Пашаев уже в пятый раз подвергается такому наказанию. Через год он может снова сдать экзамен и вернуть себе лицензию.

15 сентября Минюст потребовал наказать Пашаева в связи с его публичными высказываниями по делу артиста. Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России Константин Добрынин сообщил, что в работе Пашаева были выявлены нарушения нескольких статей Кодекса профессиональной этики. В частности, он нарушил запрет обещаний результата доверителю и принцип «защищая, не обвиняй».

Пашаева обвиняли в незаконной приватизации чужой квартиры в Москве. В 1997 году он, обманув душевнобольную москвичку Елену Кирсанову, прописался в ее квартире. Позже адвокат приватизировал жилье и выселил хозяйку. На протяжении 20 лет семья женщины борется с Пашаевым, чтобы отстоять квартиру.

Он ранее получил условный срок по статье 330 УК РФ («Самоуправство»). В настоящее время Пашаев проходит свидетелем по делу об обмане клиента.