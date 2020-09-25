Тюремщик рассказал о желающих «подоить» Ефремова в колонии

В колонии обязательно появятся криминальные авторитеты, желающие «подоить» актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет за смертельное ДТП. Об этом «КП» рассказал бывший сотрудник исправительной колонии Калужской области на условиях анонимности.

По его словам, начальник колонии объяснит артисту, как себя вести, а также о некоторых рисках. В частности, Ефремову посоветуют не связываться с сомнительными предложениями проплатить пронос алкоголя или кокаина. Тюремщик напомнил слова самого актера, которые он сказал сразу после ДТП о том, что у него «денег до фига». Поэтому среди заключенных развернется борьба за кошелек Ефремова.

В колонии можно разжиться бражкой и самогоном, для чего родственники передают осужденным сахар и варенье в посылках. «Бухнуть» для сидельца на зоне грехом не считается, отметил собеседник издания, но пить регулярно у актера не получится. Тюремщик считает, что Ефремову придется кормить и поить «братву», чтобы они его опекали, поэтому он будет просить родственников передавать ему не меньше 25 килограммов продуктов каждый месяц. К тому же за ним будет приглядывать начальство колонии, чтобы с артистом не случились плохие вещи, иначе это привлечет внимание правозащитников и СМИ.

Тюремщик считает, что главный риск для Ефремова в колонии в том, чтобы не подсесть на кокаин, который часто употребляют сидельцы.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Артист находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы. Защита обжаловала приговор.

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