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Адвокат Ефремова попросил смягчить артисту приговор из-за нарушений Пашаева

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Михаил Ефремов (в центре)
Михаил Ефремов (в центре)
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Роман Филиппов, адвокат Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии за смертельную аварию на Садовом кольце, отметил, что Эльман Пашаева оказывал давление на его подзащитного. Об этом в среду, 23 сентября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на апелляционную жалобу, направленную юристом в суд.

Филиппов отметил, что из-за нарушений, допущенных Пашаевым, Михаил Ефремов был фактически «лишен права на защиту». На основании этого адвокат попросил суд смягчить приговор артисту.

Ранее сообщалось, что в жалобе, направленной Романом Филипповым в Пресненский суд Москвы, юрист попросил пересмотреть наказание и назначить Ефремову четыре года лишения свободы условно. При этом минимальное наказание по статье составляет пять лет.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Артист находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.

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