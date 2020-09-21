Прокуратура отказалась обжаловать восьмилетний срок Ефремова

Прокуратура отказалась обжаловать восьмилетний срок актера Михаила Ефремова, который он получил за смертельное ДТП в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда столицы.

Протест от прокуратуры на приговор Ефремову не поступал, уточнил представитель суда. Уточняется, что на обжалование судебного решения закон отводит 10 суток, а этот срок уже истек.

20 сентября стало известно, что наказание оспорил и второй адвокат артиста Роман Филиппов, который был нанят семьей актера уже после приговора. Жалоба другого защитника Владимира Васильева поступила в суд 18 сентября. Он просит назначить Ефремову четыре года лишения свободы условно. На отмене приговора также настаивает компания, где работал погибший в смертельном ДТП Сергей Захаров. Ее представитель попросил признать компанию «Стоун-XXI» потерпевшей.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.

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