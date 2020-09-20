Новый адвокат Ефремова подал жалобу на приговор

Роман Филиппов, новый адвокат Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве, подал жалобу на приговор актера. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам защитника, суд получил жалобу еще 17 сентября. Жалоба другого адвоката актера, Владимира Васильева, поступила в Пресненский суд Москвы 18 сентября. В частности, он попросил пересмотреть наказание и назначить четыре года лишения свободы условно. При этом минимальное наказание по статье, по которой Ефремов осужден, составляет пять лет.

Роман Филиппов получил статус адвоката в 2014 году и с тех пор специализируется на гражданском и уголовном праве. Он решил отказаться от общения с журналистами на время процесса по делу артиста. Об этом его попросила семья Ефремова.

16 сентября стало известно, что приговор артисту обжаловала компания, где работал погибший в смертельном ДТП Сергей Захаров. В своей жалобе ее представитель попросил отменить приговор и признать компанию «Стоун-XXI» потерпевшей.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.