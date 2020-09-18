Для Ефремова попросили условный срок

Новый адвокат осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова попросил заменить ему реальный срок на условный. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Пресненском суде Москвы, куда поступила апелляционная жалоба защитника Владимира Васильева.

В ней адвокат просит отменить или изменить приговор Ефремову и назначить ему наказание в виде четырех лет условно. Апелляционную жалобу должен рассмотреть Мосгорсуд.

16 сентября стало известно, что приговор артисту обжаловала компания, где работал погибший в смертельном ДТП Сергей Захаров. В своей жалобе ее представитель попросил отменить приговор и признать компанию «Стоун-XXI» потерпевшей.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Его внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.

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