Новый адвокат Ефремова объяснил требование смягчить приговор актеру

Роман Филиппов, новый адвокат Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве, объяснил требование смягчить приговор артисту в беседе с РИА Новости.

По словам юриста, актер согласен с обвинением и раскаивается в содеянном. «Мы будем говорить об этом в суде. Мы также хотели бы сотрудничать с потерпевшими по делу, однако такая возможность нам не представляется», — сказал Филиппов.

Адвокат добавил, что дата рассмотрения жалоб на приговор пока не назначена, заседание следует ждать в течение месяца.

Роман Филиппов получил статус адвоката в 2014 году и с тех пор специализируется на гражданском и уголовном праве. Он решил отказаться от общения с журналистами на время процесса по делу артиста. Об этом его попросила семья Ефремова.

Ранее сообщалось, что Ефремов окончательно разорвал сотрудничество с адвокатом Эльманом Пашаевым. Договор с юристом истек после приговора суда. Продолжать работу с защитником, получив восемь лет колонии, артист не захотел.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.