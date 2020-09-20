Новый адвокат Ефремова объяснил надежду на условный срок

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы и получивший восемь лет лишения свободы, может рассчитывать на условный срок в связи с признанием вины и другими обстоятельствами. Об этом заявил новый адвокат артиста Владимир Васильев в разговоре с ТАСС.

Он объяснил, что закон позволяет при определенных условиях твердо просить условный срок и такие условия в деле Ефремова есть. «По поводу компенсации, рассматриваются все варианты для достижения примирения сторон», — добавил защитник.

Васильев также сообщил, что апелляция будет не раньше чем через месяц.

О том, что новый адвокат Ефремова понадеялся на условный срок для артиста, сообщалось 18 сентября. В апелляционной жалобе он попросил отменить или изменить приговор виновнику ДТП и назначить ему наказание в виде четырех лет условно. Апелляцию должен рассмотреть Мосгорсуд.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.