Ефремов подал в суд личную жалобу на приговор

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии за смертельную аварию на Садовом кольце, лично подал жалобу на свой приговор. Об этом в понедельник, 28 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.

Также приговор актера обжаловали его бывшие адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская и представитель Ирины Стерховой, гражданской супруги погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова.

Ранее сообщалось, что Роман Филиппов, новый адвокат Михаила Ефремова, отметил, что из-за нарушений, допущенных Эльманом Пашаевым, Ефремов был фактически «лишен права на защиту», и на основании этого попросил суд смягчить приговор артисту.

В апелляционной жалобе, направленной в суд, юрист попросил назначить Ефремову четыре года лишения свободы условно. При этом минимальное наказание по статье составляет пять лет.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Артист находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.