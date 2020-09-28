Бывший адвокат Ефремова оказался связан с историей Панина и собаки

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев оказался замешан в судебном деле, связанном с артистом Алексеем Паниным и собакой. Об этом Панин рассказал НТВ.

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В 2016 году актриса Юлия Юдинцева судилась с Паниным за право на опеку над дочерью. В это время в сети появилось скандальное видео интимного характера с человеком, похожим на Панина, и собакой. Пашаева актеру порекомендовала певица Катя Лель. По словам артиста, адвокат обещал ему «разнести» все обвинения при помощи своего темперамента.

«Мы покадрово разобрали видео со мной: это так, это не так. Эльман, я помню, сказал: "Леш, даже если это и было правда с собакой, даже если с жирафом, мы все равно повернем так, что мы все это развалим"», — рассказал Панин. Он добавил, что благодарен Пашаеву за участие в его судебном деле.

Ранее стало известно, что Пашаеву может грозить уголовное преследование за нарушения при защите Ефремова, так как он привлек к расследованию нескольких человек, чьи показания не были доказаны. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего автомобиля, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого вскоре скончался. Ефремов сначала покаялся в содеянном, но затем заявил, что не помнит о произошедшем. Позже он признал вину и был приговорен к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии.

Осенью 2016 года в ток-шоу «Говорим и показываем» на канале НТВ продемонстрировали ролик, на который попал человек, похожий на Панина. Программа, полностью посвященная участию артиста в инцидентах извращенно-сексуального характера, называлась «Панин и собака». В частности, в ней обсуждалось, вступал ли актер в интимную связь с собакой.