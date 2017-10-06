Панин анонсировал открытие отеля для собак словами «Жду вас, сучки»

Российский актер Алексей Панин станет лицом отеля для собак. Об этом он рассказал в пятом выпуске своего шоу «Хайповости», опубликованном на одноименном YouTube-канале.

По сюжету ролика, во время сводки новостей у актера зазвонил телефон, после чего он поехал на встречу со своим знакомым Андреем. Тот рассказывает о своем новом проекте — почасовой гостинице для собак. «Ты будешь хозяином этой гостиницы!» — говорит он.

Автор проекта также придумал слоган: «Нигде вашу собаку не будут любить так, как в моей гостинице».

«Жду вас, сучки», — объявил Панин.

Актер также раскритиковал патриотическую драму «Крым». По его словам, для накрутки рейтинга ленте был взломан портал «Кинопоиск» и были вброшены в сеть фейковые ролики, где зрители аплодируют создателям картины.

Первый выпуск «Хайповостей» вышел 8 сентября.

Алексей Панин прославился в российском интернет-пространстве скандальными историями и эпатажными выходками. В сети часто обсуждают ролик, в котором он вступает в интимную связь с собакой.