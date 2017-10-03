В сети посмеялись над единственным зрителем фильма «Крым»

Пользователи сети посмеялись над зрителями российской ленты «Крым». Судя по публикациям в Twitter, юзеры не поверили, что такие вообще существуют.

Один из микроблогеров опубликовал скриншот из сервиса по покупке билетов на киносеансы, на котором занято только одно место. «Господин знает толк в извращениях», — пошутил @ZimniiVeter.

Многие отмечали, что при таком раскладе поход на «Крым» — лучший способ уединиться.

Ранее в сентябре пользователи портала «Кинопоиск» пожаловались на взлом аккаунтов. В их профилях появилась отметка об ожидании выхода драмы «Крым». Руководство ресурса провело внутреннее расследование, в итоге рейтинг картины был снижен.