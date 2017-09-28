«Кинопоиск» заявил о взломах аккаунтов для накрутки рейтинга фильму «Крым»

Пользователи портала «Кинопоиск» пожаловались на взлом аккаунтов. При этом в их профилях появилась отметка об ожидании выхода российской драмы «Крым», сообщила TJ в четверг, 28 сентября, представитель ресурса Юлия Бабикова.

«Некоторые пользователи "Кинопоиска" сообщили нам о том, что, их аккаунт был скомпрометирован — в их профилях было отмечено, что они ждут выход фильма "Крым"», — заявила она.

Высокий рейтинг ожидания картины означает, что большое число пользователей заинтересовались лентой и желают получить уведомление, когда она выйдет в прокат.

«Сейчас мы проводим внутреннее расследование, чтобы понять, какое количество аккаунтов могло быть взломано. Каждому пользователю с подозрительными оценками будет отправлено письмо о вероятности взлома», — добавила Бабикова.

На момент публикации заметки «Крым» внесли в список ожидаемых фильмов более 73 тысяч человек.

Картина выйдет на российские экраны 28 сентября.