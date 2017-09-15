Панин представил «правильную» версию «Матильды»

Российский актер Алексей Панин во втором выпуске шоу «Хайповости» представил трейлер альтернативного варианта фильма «Матильда» Алексея Учителя. Ролик опубликован на YouTube-канале передачи в пятницу, 15 сентября.

«Не понятно, почему нельзя показывать, как царь спит с женщиной. В фильме "Викинг" Владимир, например, насилует женщин, вообще не снимая штанов, а он, между прочим, тоже святой», — заметил Панин.

«Я, Алексей Панин, решил сделать так, чтобы [депутат Госдумы Наталья] Поклонская уже отстала от Алексея Учителя, и снял свой собственный, правильный фильм об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской», — объявил артист.

В ролике Панин исполнил роль цесаревича Николая, который всячески избегает похотливой балерины.

Между Учителем и Поклонской разгорелся конфликт из-за «Матильды». Депутат призывает не допустить выхода в прокат картины, которая, по ее мнению, оскорбляет чувства верующих. Премьера ленты Учителя намечена на 23 октября.