Говорухин объявил о появлении «мини-ИГ» в России

Режиссер Станислав Говорухин, возглавляющий комитет Госдумы по культуре, увидел сходство между противозаконными акциями противников фильма «Матильда» Алексея Учителя и деятельностью террористической организации «Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ, запрещена в России). Его слова передает «Интерфакс» в среду, 14 сентября.

«Мне кажется, оживились все темные силы, кликуши, сумасшедшие, вандалы, мракобесы — поджигают машины ни в чем не повинных граждан, грузовик врезался в кинотеатр. "Мини-ИГИЛ" начинается», — объявил Говорухин.

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11 сентября представляющий интересы Учителя адвокат Константин Добрынин заявил, что противники «Матильды» подожгли машины возле его офиса в Москве. Юрист выложил в сеть снимки обгоревших автомобилей, вокруг которых разбросаны листовки с фразой «За Матильду гореть».

Ранее в том же месяце 39-летний Денис Мурашов протаранил на автомобиле здание киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге. Перед этим водитель выступал на митинге против фильма Учителя.

Премьера «Матильды» намечена на 23 октября.