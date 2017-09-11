Поклонская увидела в словах адвоката Учителя попытку предстать жертвой радикалов

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала правоохранительные органы «тщательнейшим образом» расследовать поджог машин возле офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя. Об этом она написала во «ВКонтакте» в понедельник, 11 сентября.

Парламентарий назвала произошедшее провокацией и попросила установить, «кто является главным бенефициаром» инцидента.

«Кому выгодно отвлечь внимание от правовой ситуации и перевести ее в плоскость оценок экстремистских и хулиганских выходок? Кто на самом деле все это планировал и осуществлял? Не слишком ли прямолинейными и навязчивыми становятся попытки выставить себя на всеобщее обозрение жертвой неких мифических православных радикалов?» — написала Поклонская.

Депутат подчеркнула, что православные христиане считают молитву «единственной формой протеста против осквернения исторической памяти и святынь».

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Ранее в понедельник Добрынин сообщил, что сторонники Поклонской, выступающие против фильма Учителя «Матильда», подожгли автомобили возле его офиса в Москве. Адвокат опубликовал фотографии обгоревших машин, вокруг которых разбросаны листовки с фразой «За Матильду гореть».

В фильме Учителя рассказывается об отношениях цесаревича Николая Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Премьера ленты состоится 23 октября.