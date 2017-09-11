Полиция возбудила дело после поджога автомобилей противниками «Матильды»

Московская полиция возбудила уголовное дело в связи с тем, что неизвестные сожгли два автомобиля в центре города около офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 11 сентября.

Расследование ведется по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

В полицию обратились граждане и сообщили о возгорании автомобилей в Староконюшенном переулке. Прибывшими на место происшествия полицейскими были обнаружены Honda и Mercedes, пострадавшие от огня, уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, на основании проведенной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела.

Адвокат Константин Добрынин пояснил, что сгоревшие машины принадлежали жителям ближайших домов.

Ранее 11 сентября он сообщил на своей странице в Facebook об инциденте, произошедшим в 5:30 мск. Юрист приложил к посту фотографии обгоревших автомобилей, вокруг которых разбросаны листовки с фразой «За Матильду гореть».

6 сентября Добрынин объявил, что руководители более ста кинотеатров и других организаций, связанных с прокатом «Матильды», получили угрозы поджогами. 4 сентября мужчина протаранил на автомобиле кинотеатр в Екатеринбурге. Стало известно, что он выступил на митинге против картины Учителя, назвав ее «порнухой».

В конце августа неизвестные забросали коктейлями Молотова здание в Санкт-Петербурге, где располагается киностудия режиссера «Рок».

В «Матильде» рассказывается об отношениях Николая Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Премьера ленты планировалась на 6 октября, но была перенесена на 23-е.