Билеты на эксклюзивный показ «Матильды» раскупили за день

Все билеты на эксклюзивный показ фильма Алексея Учителя «Матильда» во Владивостоке раскуплены. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе сети кинотеатров «Иллюзион» в пятницу, 8 сентября.

В компании отметили, что ленту покажут в четырех залах одного из кинотеатров сети (какого именно — не уточняется) 11 сентября. Всего в продаже было около 400 билетов, зрители разобрали их менее чем за сутки.

На время сеанса планируется усилить меры безопасности.

6 сентября адвокат режиссера Константин Добрынин заявил, что угрозы поджогов и физической расправы в случае показа фильма получили руководители более 100 кинотеатров.

«Матильда» вышла в ограниченный прокат для соблюдения формальных требований Американской киноакадемии — Учитель планирует участвовать в гонке за премию «Оскар». Предварительные показы уже прошли в Москве и Петербурге.

В широком прокате картина появится 26 октября. «Матильда» рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.