Пашаева обвинили в незаконной приватизации чужой квартиры в Москве

Адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего интересы российского артиста Михаила Ефремова по уголовному делу о смертельной аварии, обвинили в незаконной приватизации чужой квартиры в Москве. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщает ТАСС.

По словам адвоката Владимира Слащева, в 1997 году Пашаев, обманув душевнобольную москвичку Елену Кирсанову, прописался в ее квартире. Позже он приватизировал жилье и выселил хозяйку. На протяжении 20 лет семья женщины борется с Пашаевым, чтобы отстоять квартиру.

Сам Пашаев назвал это глупостью и бредом. При этом правоохранительные органы проводят проверку этой информации.

Ранее стало известно, что Пашаеву может грозить уголовное преследование за нарушения при защите актера Михаила Ефремова, так как он привлек к расследованию нескольких человек, чьи показания не были доказаны. «Скорее всего, будет разбирательство по линии уголовной — откуда появились эти трое свидетелей», — рассказал адвокат Андрей Князев.

Авария с летальных исходом, в котором виновным оказался Ефремов, произошла в Москве вечером 8 июня. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего автомобиля, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого вскоре скончался.

Ефремов сначала покаялся в содеянном, но затем заявил, что не помнит о произошедшем. Позже он признался в содеянном и был приговорен к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии. На протяжении всего следствия актер находился под домашним арестом.