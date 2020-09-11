Пашаев обвинил адвокатский кодекс этики в излишней жесткости

Адвокат Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, ответил на звучащие в его адрес обвинения в нарушении профессиональной этики. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщает Радио Sputnik.

По словам Пашаева, Кодекс адвокатской этики в России излишне жесткий. «Что-то нелестное сказал, не то сказал: будь любезен — неси ответственность», — пожаловался юрист.

Ранее сообщалось, что Минюст России предложил прекратить статус адвоката Пашаева.

Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Константин Добрынин увидел в работе защитника Ефремова подрыв доверия к профессии адвоката и заявил, что Пашаев превратил уголовный процесс в «гнусное зрелище». «Мы увидели агрессию, нетерпимость, рознь. Неуважение к коллегам, оппонентам и суду», — сказал Добрынин.

Пашаева трижды лишали адвокатского статуса, сейчас он состоит в Адвокатской палате Республики Северная Осетия — Алания. Кроме того, юрист получил условный срок по статье 330 УК РФ («Самоуправство»).

9 сентября, общаясь с правозащитниками, Ефремов заявил, что Эльман Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции, поэтому жена артиста занимается поиском нового адвоката.

Авария с участием автомобиля Ефремова произошла 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.

Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав.