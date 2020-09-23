Бывший адвокат Ефремова Пашаев собрался в Госдуму

Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев, защищавший интересы артиста Михаила Ефремова, собрался на выборы в Госдуму в 2021 году. Об этом он заявил ТАСС в среду, 23 сентября.

«Я подавал документы в Мосгордуму, но дальше не пошел. А потом понял, что Москва не для меня, и решил готовится к выборам в Госдуму», — сказал Пашаев, подчеркнув, что запланировал стать депутатом в прошлом году. При этом он добавил, что пока не станет разглашать название партии, от которой планирует выдвигаться.

Кроме того, Пашаев заявил, что его решение связано с желанием «защищать людей на более высоком уровне». По его мнению, в этом депутатская работа схожа с адвокатской.

Ранее Пашаева заподозрили в захвате квартиры, принадлежащей россиянке с инвалидностью Елене Кирсановой. Адвокат женщины уверяет, что после инсульта его подзащитную признали недееспособной, чем и воспользовался Пашаев — в 1997 году он прописался в ее квартире, а затем приватизировал жилье и выселил хозяйку. На протяжении 20 лет семья женщины борется с юристом, чтобы отстоять квартиру. Адвокатская палата (АП) Республики Северная Осетия — Алания усмотрела в действиях Пашаева дисциплинарный проступок и лишила его статуса адвоката.