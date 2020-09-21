Глава СКР поручил проверить данные о мошенничестве Эльмана Пашаева

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о причастности Эльмана Пашаева, защищавшего интересы артиста Михаила Ефремова по уголовному делу о смертельной аварии, к мошенничеству с трехкомнатной квартирой в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Бастрыкин велел организовать проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело по материалам СМИ.

Ранее сообщалось, что Пашаева заподозрили в захвате квартиры, принадлежащей инвалиду Елене Кирсановой. Адвокат женщины уверяет, что после инсульта его подзащитную признали недееспособной, чем и воспользовался Эльман Пашаев — в 1997 году он прописался в ее квартире, а затем приватизировал жилье и выселил хозяйку. На протяжении 20 лет семья женщины борется с Пашаевым, чтобы отстоять квартиру.

Сам юрист заявил, что к проверке СКР относится спокойно, так как к хищению он не причастен.

18 сентября Адвокатская палата (АП) Республики Северная Осетия — Алания лишила статуса адвоката Эльмана Пашаева, усмотрев в его действиях дисциплинарный проступок. Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство, назвал это решение наиболее адекватным ситуации.

Пашаев уже в пятый раз подвергается такому наказанию. Через год он может снова сдать экзамен и вернуть себе лицензию.