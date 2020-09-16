Появились подробности захвата чужой квартиры бывшим адвокатом Ефремова

Скандального адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, обвиняют в захвате трехкомнатной квартиры в Москве. Недвижимость принадлежала инвалиду Елене Кирсановой, которую после инсульта признали недееспособной. Ее знакомые поделились с Life подробностями случившегося.

Семья Кирсановой получила жилье в 1978 году — ее дедушке выделили квартиру за доблестную работу на железной дороге. В 90-годы у женщины один за другим умерли муж и внучка, и Елена осталась жить с дочерью и сыном. Поскольку денег не хватало, в квартиру решили пустить квартирантов.

Так в жизни Кирсановой появился молодой азербайджанец Эльман Пашаев, который представился сотрудником правоохранительных органов страны. По его словам, он владел точкой на Савеловском рынке и перегонял машины из других стран. Также Пашаев начал спаивать хозяйку квартиры — якобы она сама его просила принести алкоголь, поскольку была в депрессии после смерти близких. Некоторые такие посиделки, когда будущий адвокат ящиками приносил в дом спиртное, заканчивались вызовами скорой помощи.

Вскоре, по словам родственников женщины, съемщик начал себя вести как настоящий собственник жилплощади. Например, Пашаев присвоил себе фарфоровые сервизы, посуду из Германии, золотые украшения и прочие ценные вещи. А спустя некоторое время дочь Елены нашла свидетельство о заключении брака, где было указано, что Эльман Пашаев и ее мать — законные муж и жена, а сам «супруг» уже прописан в квартире. Как именно это произошло, хозяйка квартиры не знала.

К 2015 году адвокат прописал в чужом жилье уже восемь человек и приватизировал квартиру, записав новыми владельцами своих родственников. Кирсановы пытались препятствовать этому, но в ответ получали угрозы — мол, если что, Пашаев с легкостью расправится с семьей. В результате сама Елена, ее сын с дочерью и двумя несовершеннолетними внучками остались на улице.

Семья пыталась обратиться в полицию, к адвокату, но не добилась желаемого. По словам Кирсановой, на стороне Пашаева были и сотрудники правоохранительных органов, и представители судов. Все дела попросту рассыпались. Сам Пашаев, как пишет Life, даже избивал Елену и заставлял ее подписывать много пустых бланков для каких-то личных нужд.

Соседка Кирсановых утверждает, что женщина сама заключила со съемщиком фиктивный брак, чем адвокат не преминул воспользоваться и отобрал жилье. Теперь Елена проживает в небольшой квартире в районе Бибирево, которая якобы принадлежит Пашаеву, и пытается отстоять свое право собственности.

Сам бывший адвокат Ефремова обвинения отрицает и называет их глупостью и бредом. Однако это не помешало правоохранительным органам начать проверку информации.

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