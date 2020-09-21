Пашаев обрадовался проверке о мошенничестве против себя

Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев, защищавший интересы артиста Михаила Ефремова по уголовному делу о смертельной аварии, в беседе с РИА Новости положительно оценил начало доследственной проверки Следственного комитета России (СКР) в отношении него.

«Это же хорошо и правильно, после проверки вся эта ситуация закончится», — обрадовался он. Пашаев добавил, что не причастен к мошенничеству и абсолютно не боится проверки.

Он отметил, что уверен в своей правоте и следствие тоже в ней убедится.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о причастности Пашаева к мошенничеству с трехкомнатной квартирой в Москве. Бастрыкин велел организовать проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело по материалам СМИ.

Пашаева заподозрили в захвате квартиры, принадлежащей инвалиду Елене Кирсановой. Адвокат женщины уверяет, что после инсульта его подзащитную признали недееспособной, чем и воспользовался Эльман Пашаев — в 1997 году он прописался в ее квартире, а затем приватизировал жилье и выселил хозяйку. На протяжении 20 лет семья женщины борется с юристом, чтобы отстоять квартиру.

18 сентября Адвокатская палата (АП) Республики Северная Осетия — Алания лишила статуса адвоката Эльмана Пашаева, усмотрев в его действиях дисциплинарный проступок. Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство, назвал это решение наиболее адекватным ситуации.