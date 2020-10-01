Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым написала Путину

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, Ирина Стерхова написала письмо президенту России Владимиру Путину. Копия документа оказалась в распоряжении «Московского Комсомольца».

Россиянка пожаловалась главе государства на то, что ее не признали потерпевшей, несмотря на десятки заявлений в Следственный комитет, прокуратуру, МВД, Министерство юстиции и Федеральную адвокатскую палату. По ее предположению, решающим поводом для этого стало заключение участкового, указавшего, что ее гражданский муж якобы снимал в ее квартире койко-место. Этот документ был получен подложным путем через адвоката, с которым консультировалась Стерхова.

«Я доверилась ему, рассказала все, а на деле оказалось, что он близкий знакомый [адвоката Ефремова Эльмана] Пашаева и с его подачи участковый составил и передал ему подложный документ, который впоследствии он передал Пашаеву. При помощи этого "документа" Пашаев и другие стали говорить про койко-место, продолжая тем самым оскорблять меня и унижать память Сергея», — поделилась гражданская жена погибшего.

Она подчеркнула, что официальная супруга Захарова, Маргарита, а также его родной брат с женой дали на предварительном следствии и суде ложные показания, введя следствие и в суд в заблуждение и помешав принять законное и обоснованное решение в отношении ее ходатайств.

«Прошу помочь установить правду, восстановить доброе имя, честь и достоинство. Взять на контроль проверку моих доводов», — обратилась Стерхова. Она пояснила изданию, что будет требовать отмены приговора и признания себя в качестве потерпевшей.

Ранее актер подал апелляционную жалобу на приговор. Он указал, что раскаивается, признает себя виновным и просит смягчить ему наказание.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Артист находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.