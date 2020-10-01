Ефремов возместил ущерб сыну погибшего в ДТП Захарова

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии, выплатил старшему сыну Сергея Захарова, погибшего в ДТП с его участием, моральную компенсацию. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает ТАСС.

Валерий Захаров получил от актера 800 тысяч рублей.

8 сентября сообщалось, что суд удовлетворил требование государственного обвинителя о взыскании полумиллиона рублей штрафа в пользу старшего сына погибшего Сергея Захарова и увеличил эту сумму на 300 тысяч рублей.

Потерпевший изначально предъявил Ефремову иск на сумму 6,5 миллиона рублей, а позднее увеличил ее до 7,5 миллиона из-за хамства, которое услышал от артиста в суде.

Авария с участием российского артиста произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.