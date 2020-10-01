Ефремов подтвердил свою позицию в отношении облитого фекалиями Пашаева

В Пресненский суд Москвы поступило заявление осужденного актера Михаила Ефремова об отказе от услуг защитника Эльмана Пашаева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Там пояснили, что артист не желает, чтобы апелляционная инстанция рассматривала поданную этим адвокатом жалобу на приговор и просит снять ее с рассмотрения.

Ранее Пашаев рассказал о нападении неизвестных, которые облили его фекалиями в центре Москвы. По его словам, он догнал одного из них и забрал у него документы.

Пашаева лишили статуса адвоката после участия в защите Ефремова.

Авария с участием российского артиста произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.

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